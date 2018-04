Actualidade

A vice-governadora do Banco de Portugal (BdP), Elisa Ferreira, mostrou hoje preocupação quanto à proposta de aplicação integral de juros negativos no crédito à habitação, avisando que se trata de uma questão "particularmente complexa" e difícil de prever.

A responsável alertou que "são águas nunca dantes navegadas" e que o BdP não tem conhecimento de que, no espaço da União Europeia, tenham sido desenvolvidas iniciativas legislativas ou regulamentares destinadas a fixar orientações expressas quanto à forma de aplicação das taxas de juro negativas nos contratos de crédito à habitação.

Elisa Ferreira falava hoje numa audição no Grupo de Trabalho - Conta Base e Condições dos Contratos de Crédito, após o PS e o BE terem chegado a acordo numa proposta que visa obrigar os bancos a refletirem integralmente as taxas Euribor negativas nos empréstimos à habitação.