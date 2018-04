Actualidade

O ex-ministro das Finanças Eduardo Catroga vai continuar a ser um dos representantes da China Three Gorges (CTG), maior acionista da EDP, no Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da elétrica, de acordo com comunicado ao mercado.

A presidência deste órgão - desde 2012 liderado por Eduardo Catroga - passa agora a ser assumida pelo ex-ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros Luís Amado, nome que foi proposto pelos acionistas CTG, BCP, Sonatrach, Oppidum e Senfora - que representam mais de 40% do capital.

Segundo a comunicação enviada hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Eduardo Catroga é um dos cinco representantes da CTG no órgão fiscalizador da companhia, continuando assim ligado à EDP no próximo triénio, como aliás já tinha adiantado em entrevista à revista Sábado.