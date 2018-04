Actualidade

Miguel Stilwell, que está na administração da EDP desde 2012, é o novo administrador financeiro do grupo, em substituição de Nuno Alves, o único executivo que não acompanha António Mexia num novo mandato até 2020.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP informou que Miguel Stilwell de Andrade foi designado representante para as relações com o mercado e com a CMVM, cargo que é responsabilidade do administrador financeiro.

Aos 41 anos, o presidente da EDP Comercial, empresa comercializadora de energia no mercado liberalizado, foi o escolhido para substituir Nuno Alves, que estava na elétrica há 12 anos, tendo sido então a escolha de António Mexia para assumir a pasta financeira do grupo.