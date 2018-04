Facebook

O PS quer no parlamento, com caráter de urgência, a presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, adiantando que, a confirmar-se, terá de ser punido o crime violação de dados pessoais de utilizadores portugueses do Facebook.

A decisão de chamar a presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), Filipa Calvão, à Assembleia da República, mais concretamente à Comissão de Assuntos Constitucionais, foi anunciada pelo vice-presidente da bancada socialista Filipe Neto Brandão.

Filipe Neto Brandão referiu que a própria rede social Facebook já confirmou que os dados pessoais de largas dezenas de milhares de cidadãos portugueses terão sido incluídos "neste escândalo planetário".