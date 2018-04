Actualidade

O número de camas para internamento disponíveis nos hospitais oficiais aumentou pela primeira vez em 10 anos, chegando às 24.056, segundo os números hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os indicadores do INE relativos ao período 2006-2016 hoje divulgados, a propósito do Dia Mundial da Saúde (07 de abril), em 2016 havia nos hospitais 35.337 camas disponíveis para internamento imediato de doentes, das quais 24.056 nos hospitais pertencentes aos serviços oficiais de saúde.

Ainda que pequeno (mais 29 do que em 2015), este aumento do número de camas disponíveis para internamento não acontecia nos hospitais oficiais desde 2006, quando havia nestas unidades de saúde 27.531 camas de internamento.