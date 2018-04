Eutanásia

O presidente do PSD, Rui Rio, disse hoje que tem uma posição pessoal favorável à despenalização da eutanásia e contra uma consulta popular sobre este tema, mas admite que o partido possa debater um referendo.

No final de uma conferência na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), Rui Rio foi questionado sobre a posição do líder parlamentar do partido, Fernando Negrão, que, em entrevista à Antena 1, admitiu um referendo sobre a morte medicamente assistida, com vários projetos pendentes no parlamento.

"Eu para ser muito claro tendencialmente não sou favorável ao referendo (...). Eu acho que não é matéria para referendo, mas podemos fazer um debate no partido e, se a maioria entender que será de forma diferente, não me caem os parentes na lama", afirmou Rio.