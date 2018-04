Actualidade

A fábrica da Sonae em Mangualde afetada pelos incêndios de outubro já retomou a atividade e a de Oliveira do Hospital, também afetada pelos fogos, deve começar a operar "em breve", revelou hoje a Sonae Indústria.

As duas fábricas são propriedade da participada Sonae Arauco e "as duas linhas" de produção da unidade de Mangualde reiniciaram a produção em janeiro e março, ao passo que a linha da unidade de Oliveira do Hospital deve voltar a operar "dentro de uma a duas semanas", esclareceu Christopher Lawrie, administrador delegado da Sonae Indústria.

O responsável, que falava aos jornalistas nas instalações da Sonae na Maia, distrito do Porto, não adiantou os valores do investimento na recuperação das duas unidades industriais afetadas pelos incêndios, revelando que a fábrica de Mangualde terá "em setembro, uma nova linha, mais tecnológica".