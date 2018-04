Actualidade

O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), o socialista Manuel Machado, destacou hoje que as condições para garantir a limpeza dos terrenos estão a ser "sucessivamente melhoradas".

As condições para as autarquias assegurarem a limpeza dos terrenos "estão sucessivamente a ser melhoradas, aperfeiçoadas", notou o também presidente da Câmara de Coimbra, que falava aos jornalistas após a assinatura de uma declaração conjunta entre o Governo e a associação, e de um protocolo de cooperação entre a ANMP e a Autoritária Tributária (AT).

O protocolo hoje assinado permite aos municípios o acesso a informação, disponibilizada pela AT, sobre os proprietários de terrenos que não estejam limpos no prazo legal (nome, número de identificação fiscal e morada), bem como as várias características do prédio rústico em causa (tipo de árvore, fração, área total do terreno, etc.).