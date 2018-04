Actualidade

A defesa do ex-Presidente brasileiro Lula da Silva, condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção, apresentou hoje novo recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para travar a iminente prisão do também ex-líder sindical.

Os advogados de Luiz Inácio Lula da Silva entraram com um habeas corpus no STJ, depois de o juiz federal Sérgio Moro decretar, na quinta-feira, prisão do ex-Presidente.

O STJ tinha negado previamente um habeas corpus apresentado pela defesa de Lula da Silva, para evitar que este fosse preso antes de se esgotarem todos os recursos em instâncias superiores.