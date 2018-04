Actualidade

Uma avaliação de peritos internacionais considerou que o sistema de saúde português precisa de "estratégias a longo prazo" para combater as consequências da crise financeira nas famílias portuguesas, de reverter a centralização então iniciada e de profissionais mais incentivados.

O relatório Health System Review - Portugal, elaborado por peritos da Organização Mundial da Saúde (OMS) na Europa e do Observatório Europeu dos Sistemas e Políticas de Saúde, foi hoje apresentado em Lisboa, na presença do ministro da Saúde, que solicitou a elaboração do documento.

De acordo com o relatório, o sistema de saúde português necessita de "estratégias de longo prazo para enfrentar as consequências para a saúde da privação familiar, desemprego e pobreza infantil que foram exacerbadas durante a crise financeira".