Actualidade

O parlamento português condenou hoje, com votos favoráveis de todos os partidos, menos o CDS-PP, que se absteve, a "violência desproporcional do exército de Israel" contra palestinianos em Gaza e pediu "um apuramento independente" sobre estes incidentes.

Esta posição consta de um voto apresentado pelo PS, que contou ainda com a abstenção dos deputados do PSD Miguel Morgado, Paula Teixeira da Cruz e Carlos Abreu Amorim, através do qual a Assembleia da República "condena a violência desproporcional do exército de Israel contra a Marcha do Retorno, que gerou a perda de vidas humanas e mais de 1.400 feridos, expressando o seu pesar pela morte de 18 pessoas".

Neste voto de condenação e pesar, o parlamento também "apela ao respeito por Israel das suas responsabilidades decorrentes do direito internacional humanitário e à realização de um apuramento independente e transparente dos atos que conduziram aos confrontos" e "manifesta a sua solidariedade com os esforços da comunidade internacional em encontrar uma solução justa, assente numa solução de dois Estados e aceite pelas partes para o conflito israelo-palestiniano".