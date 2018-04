Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros português disse hoje acreditar que a democracia brasileira é "suficientemente madura" para que o processo judicial que envolve o ex-Presidente Lula da Silva não interfira nas próximas eleições presidenciais, em outubro.

"A nossa confiança é que a democracia brasileira é suficientemente madura para que estes processos de natureza judicial que estão em curso não tenham nenhuma consequência, nem direta nem indireta, sobre as questões políticas, designadamente a preparação e o desenrolar da próxima eleição presidencial, que ocorrerá no fim deste ano civil", disse Augusto Santos Silva, à margem da sua intervenção no quarto Diálogo de Legisladores Luso-Americanos, promovido pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), em Lisboa.

Sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro, que ordenou a prisão de Lula da Silva, o chefe da diplomacia portuguesa escusou-se a comentar por se tratar de uma "decisão de autoridades judiciais brasileiras".