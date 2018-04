Actualidade

Centenas de apoiantes de Luiz Inácio Lula da Silva que dormiram acampados em frente à sede do Sindicato dos Metalúrgicos, na cidade brasileira de São Bernardo do Campo, prometem resistir se a polícia tentar prender o ex-Presidente.

A sede do Sindicato dos Metalúrgicos foi transformado num bunker desde o início da noite de quinta-feira, quando o juiz Sérgio Moro decretou a prisão de Lula da Silva, um dirigente histórico de uma das principais forças sindicais do país, decisivas no processo de transição democrática do Brasil.

"Eu vou apoiar ele até o final. Nos vamos resistir o máximo. Se for para enfrentar a polícia vai ter que enfrentar a esquerda, não só o Lula da Silva, mas toda a esquerda do Brasil", disse à Lusa Welington Henrique Correa, 25 anos, porteiro e militante no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST)