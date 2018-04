Actualidade

A Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3 entregou hoje uma petição na Assembleia da República, com "mais de sete mil assinaturas", reivindicando "a melhoria e alargamento" da via, entre Coimbra e Viseu, sem introdução de portagens.

O facto de em "cerca de dois meses" a petição 'Melhoria e alargamento do IP3 sem portagens - Pela segurança, acessibilidade e desenvolvimento' ter sido subscrita por aquela quantidade de pessoas constitui a "demonstração inequívoca da vontade das populações e utilizadores pela melhoria" desta estrada, que é uma "via estruturante", sustenta a associação.

Lançada pela associação de utentes do IP3, a petição foi entregue nos serviços administrativos da Assembleia da República ("dificuldades de agenda do presidente" deste órgão impediram que o documento fosse diretamente entregue a Eduardo Ferro Rodrigues), hoje de manhã, disse à agência Lusa Álvaro Miranda, da Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3, cujos representantes também foram recebidos por uma delegação do grupo parlamentar do PCP.