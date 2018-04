Actualidade

A Polícia Federal (PF) brasileira tem preparado um avião para transportar o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva de São Paulo para Curitiba, onde este deverá entregar-se hoje, segundo uma determinação do juiz federal Sérgio Moro.

"Ele (Lula da Silva) pode vir em avião particular e apresentar-se aqui ou se apresentar-se em São Paulo, pode vir na aeronave da Polícia Federal", que está "pronta", disse a um grupo de jornalistas Jorge Chastalo Filho, chefe da equipa de custódia e escolta da PF de Curitiba.

O juiz federal Sérgio Moro deu o prazo até hoje, às 17:00 (horário de Brasília, 21:00 em Lisboa) para o ex-Presidente brasileiro se apresentar voluntariamente na Polícia Federal na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, sul do Brasil.