Actualidade

Os Estados-membros da União Europeia deviam "repensar a forma como encaram a formação cultural", disse hoje a presidente da Comissão de Cultura e Educação do Parlamento Europeu, Petra Kammerevert, que liderou uma delegação que visitou Portugal.

A eurodeputada, ressalvando que o Parlamento Europeu "na área da Cultura, não tem influência" nas políticas, e só pode fazer recomendações aos Estados-membros, afirmou, no entanto, que, caso o Governo português estipulasse um por cento do Orçamento do Estado para a Cultura, só se poderia regozijar.

"Só nos podíamos congratular", garantiu Kammerevert, referindo, todavia, que há práticas na área da Cultura que podem ser levadas a cabo, sem um assinalável esforço financeiro, como a promoção das idas das escolas aos museus, ao teatro e ao cinema, ou a visita de criadores aos estabelecimentos escolares.