Actualidade

O tenista João Sousa colocou hoje Portugal em vantagem sobre a Suécia, ao bater Mikael Ymer no primeiro encontro de singulares do embate da segunda eliminatória do Grupo I da zona Europa/África, a decorrer em Estocolmo.

João Sousa, 70.º jogador mundial, bateu sem grandes dificuldades o 355.º da hierarquia em dois 'sets', por um 'duplo' 6-4, num embate que durou uma hora e 15 minutos, colocando a seleção lusa a vencer por 1-0.

O jogador português esteve muito bem no seu serviço, não tendo de enfrentar qualquer ponto de 'break' ou sequer de chegar às vantagens ao longo dos dois parciais.