Brasil

Dez mil apoiantes do ex-Presidente do Brasil Lula da Silva estão junto ao prédio paulista do Sindicato dos Metalúrgicos, um edifício que é um ícone da resistência à ditadura, prometendo lutar contra o "golpe" da justiça brasileira.

O ex-Presidente permanece dentro do prédio, em São Bernardo do Campo, e, segundo a sua assessoria, irá falar ainda hoje aos apoiantes, num palco já colocado no local.

Os apoiantes, desde militantes do Partido dos Trabalhadores (PT, de que Lula foi líder durante muitos anos) a dirigentes associativos e representantes de outras forças partidárias de esquerda, lotam as imediações do prédio e esperam para ouvir o discurso de Lula, que tem uma intimação judicial para se apresentar para ser detido hoje até às 17:00 horas locais (21:00 em Lisboa).