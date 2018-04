DGArtes

Cerca de meia centena de artistas e estudantes de artes, entre outros cidadãos, concentraram-se hoje, no Funchal, no protesto "Apelo pela Cultura", que decorreu em várias cidades do país, em defesa de mais apoios do Estado para o setor.

"Estamos a lutar pela dignidade da classe", afirmou Élvio Camacho, ator de teatro e dirigente da associação cultural Feiticeiro do Norte, realçando que "alguma coisa tem de mudar", em particular o aumento das dotações orçamentais. "Um por cento [do Orçamento do Estado para a Cultura] significa tudo para a sobrevivência" das estruturas culturais, defendeu.

O protesto foi promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE), pela Rede - Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea, pela Plateia - Profissionais Artes Cénicas, pelo Manifesto em Defesa da Cultura e pela associação Performart, na sequência da divulgação dos resultados provisórios dos concursos do programa de apoio sustentado às artes, da Direção Geral das Artes (DGArtes), para o quadriénio 2018-2021.