A seleção portuguesa de futebol feminino empatou hoje em casa da Bélgica (1-1), em jogo do grupo 6 da fase de qualificação para o Mundial2019, em que os dois golos foram marcados nos descontos.

De Caigny (90+1) colocou em vantagem a Bélgica, que tinha desperdiçado uma grande penalidade, aos 51 minutos, mas Dolores Silva empatou aos 90+4, de penálti.

Com este resultado, Portugal manteve o terceiro lugar, com quatro pontos, menos 11 do que a Itália, que tem mais um jogo, e menos seis do que a Bélgica. A Roménia é quinta com três e, mesmo com mais um jogo disputado, a Moldávia ainda não pontuou.