A Infraestruturas de Portugal (IP) projeta concluir a obra de eletrificação da Linha Ferroviária do Algarve, num total de cerca de 100 quilómetros em dois troços, até final de 2020, caso não sejam necessários estudos de impacte ambiental.

"Estamos a concluir os estudos dos projetos para os dois troços. Prevemos poder lançar as empreitadas durante o ano de 2018, estar a começar a obra até final de 2019 e concluir a empreitada até final de 2020", adiantou o vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, à margem da apresentação do Projeto de Eletrificação da Linha do Algarve, realizada em Faro.

A obra, integrada no programa de investimentos Ferrovia2020 e orçada em 57 milhões de euros - com financiamento comunitário de 85% -, inclui a eletrificação dos troços remanescentes, entre Tunes e Lagos, com 45 quilómetros de extensão, e entre Faro e Vila Real de Santo António, com cerca de 56 quilómetros.