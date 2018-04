Actualidade

O ministro das Finanças recusou hoje informar dos dados que constam do Programa de Estabilidade, que será apresentado na próxima semana, referindo que está "obcecado" em garantir a estabilidade financeira e orçamental de Portugal.

"O Programa de Estabilidade vai ser apresentado para a semana. Não gostaria de entrar em detalhes", afirmou Mário Centeno aos jornalistas, no final da reunião da Comissão Permanente da Concertação Social, em Lisboa, na qual apresentou as "grandes linhas" desse documento aos parceiros sociais.

As centrais sindicais CGTP e UGT disseram hoje, no fim da reunião, que o ministro das Finanças as informou de que não haverá aumentos de salários para a função pública em 2019. A CGTP acrescentou ainda que, no âmbito do Programa de Estabilidade, o Governo prevê uma redução da dívida pública de 23 pontos percentuais para 102% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022.