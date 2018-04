DGArtes

Cerca de duas centenas de pessoas exigiram hoje, num protesto no Porto que juntou várias entidades, artistas e agentes culturais, que o Governo atribua mais verbas ao setor da cultura, gritando "insuficiente" e "1% para a cultura".

"Sem cultura não existe democracia" ou "Dez anos a cortar e a cultura a aguentar" eram algumas das frases que compunham os cartazes espalhados pela oraça Carlos Alberto, na qual músicos, atores, produtores, entre outros profissionais ligados ao setor, se concentraram esta tarde para exigir novas políticas culturais.

Em declarações à agência Lusa, Isabel Barros, fundadora do Ballet Teatro e diretora artística do Teatro de Marionetas do Porto, descreveu o momento como "histórico", uma vez que o protesto se multiplicava à mesma hora noutras cidades do país, como Lisboa, Ponta Delgada, Coimbra, Funchal e Beja.