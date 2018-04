Actualidade

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai estudar a possibilidade de ligação dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro à rede ferroviária nacional, no âmbito do próximo quadro comunitário, anunciou hoje o vice-presidente daquela instituição.

"A Infraestruturas de Portugal gostaria de, no próximo quadro comunitário 2020-2030, estudar não só a ligação ao Aeroporto de Faro, mas também a ligação ao Aeroporto de Lisboa e ao Aeroporto do Porto. Gostaria de poder ter em cima da mesa a possibilidade de ligar os três aeroportos do continente à rede ferroviária nacional", disse Carlos Fernandes, à margem da apresentação do Projeto de Eletrificação da Linha do Algarve, realizada em Faro.

De acordo com o vice-presidente da IP, para já existem apenas "instruções" do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas para desenvolver os estudos de avaliação da ligação da rede ferroviária nacional ao Aeroporto de Faro.