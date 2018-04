DGArtes

Cerca de 200 pessoas manifestaram-se hoje à frente da Direção Regional de Cultura do Centro, em Coimbra, contra a política cultural do Governo, entre eles dirigentes das estruturas da cidade que dizem sentir-se "humilhados".

Entoando palavras de ordem, cerca de 200 pessoas protestaram hoje, ao final do dia, contra a política cultural do Governo, ouvindo-se que um "país sem cultura cava a sua sepultura", por entre a concentração, em que se ostentavam vários cartazes, a pedir "1% do PIB para o setor".

Por entre público, artistas e políticos da cidade, estavam vários dirigentes de estruturas culturais de Coimbra, algumas delas que, antes do anúncio do reforço de financiamento do Governo para as artes, estariam excluídas de apoio: O Teatrão, Escola da Noite e Centro de Artes Visuais (a Orquestra Clássica do Centro continua sem apoio).