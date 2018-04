Brasil

Vários apoiantes de Lula da Silva recordaram hoje nos discursos em frente ao edifício do Sindicato dos Metalúrgicos na cidade de São Bernardo do Campo os protestos contra a ditadura numa alusão à resistência atual à decisão judicial de prender o ex-Presidente e antigo sindicalista.

Com um discurso ideológico contra os juízes que ordenaram a prisão de Lula da Silva, os manifestantes que discursam perante os dez mil apoiantes concentrados em Sao Bernardo do Campo colaram a justiça à ditadura militar brasileira e ao atual Presidente da República, Michel Temer, apoiado pelo Movimento Democrático Brasileiro, herdeiro do único partido da oposição autorizado pelos generais que controlaram o país entre 1964 e 1985.

"Não tem arrego", gritaram os apoiantes de Lula, uma expressão que se pode traduzir como "não se desiste".