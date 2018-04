DGArtes

Uma política cultural que corrija o subfinanciamento crónico do Orçamento do Estado para a Cultura e que reduza as assimetrias regionais são argumentos comuns ao projeto Artemrede e ao diretor do Teatro da Rainha, Fernando Mora Ramos.

A atribuição de apoios ao teatro, nos atuais moldes, "é absurda e desequilibrada", disse à agência Lusa Fernando Mora Ramos, encenador do Teatro da Rainha, para quem a questão "não se resolve com concursos, seja de que tipo forem".

Ausente das concentrações que hoje reuniram profissionais do setor, em diferentes cidades do país, por motivos de trabalho, - mas com eles na crítica -, para o diretor da companhia radicada nas Caldas da Rainha falta uma "política estruturada no todo nacional", e os concursos "deveriam [desempenhar] um papel complementar, relativamente às estruturas privadas que queiram cumprir serviço público artístico".