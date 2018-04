Actualidade

O procurador-geral dos Estados Unidos da América, Jeff Sessions, anunciou na sexta-feira a adoção de uma política de "tolerância zero" para com a entrada de imigrantes ilegais pela fronteira com o México.

Segundo um comunicado do Departamento de Justiça, citado pela agência Efe, os serviços do Ministério Público dos estados situados junto à fronteira vão implementar esta nova orientação, para impedir as tentativas de acesso ao território norte-americano desde o país vizinho.

A medida é destinada aos serviços no sul da Califórnia, Arizona, Novo México, e oeste e sul do Texas.