Actualidade

O Presidente da Venezuela condenou na sexta-feira o que designou de "perseguição judicial" contra o ex-presidente do Brasil Lula da Silva, com quem se solidarizou pela condenação a 12 anos de prisão por corrupção passiva e branqueamento de capitais.

"Quero fixar posição pública e expressar a consternação e dor do povo da Venezuela pela perseguição contra o ex-presidente do Brasil Lula da Silva. É uma canalhice vexatória o que estão a fazer", disse Nicolás Maduro, que falava no estado de Vargas, a norte de Caracas, durante a reinauguração da área de pediatria do Hospital Rafael Medina Jiménez, ato que foi transmitido pela televisão estatal venezuelana.

Segundo o chefe de Estado, o ex-presidente do Brasil é "um homem honesto, que vem de fábricas e que tem sido um símbolo mundial de superação".