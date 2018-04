Actualidade

O Presidente da Venezuela anunciou na sexta-feira o lançamento de um plano de vacinação "totalmente gratuito" de mais de 11 milhões de doses a desenvolver até 13 de maio e que conta com a assessoria da Organização Mundial da Saúde.

Numa ação do seu governo, transmitida pelo canal estatal VTV, no dia em que arrancou a iniciativa, Nicolás Maduro afirmou que até àquela data decorre um "processo de vacinação geral totalmente gratuito com mais de 11 milhões de doses".

"A nossa meta é vacinar nove milhões de pessoas (...) a nível nacional", declarou o chefe de Estado venezuelano, citado pela agência Efe.