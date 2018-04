Actualidade

O partido da antiga guerrilha colombiana FARC entregou na sexta-feira às autoridades 100.166 gramas de ouro destinados a um fundo para reparar as vítimas do conflito armado do país.

Na sua conta da rede social Twitter, Pastor Alape, membro do partido Força Alternativa Revolucionária Comum (FARC, a mesma sigla da guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), escreveu que foi depositado na Sociedade de Ativos Especiais aquela quantidade de ouro.

"A FARC cumpre, apesar do incumprimento governamental e do escândalo por alegada má gestão dos fundos para a reintegração", referiu Pastor Alape.