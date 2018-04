Actualidade

O pianista Cecil Taylor, pioneiro do free jazz, ícone da vanguarda, conhecido pelo virtuosismo da improvisação, morreu na quinta-feira, em Nova Iorque, cidade onde nasceu há 89 anos, noticiou esta noite a rádio pública norte-americana NPR.

Taylor, que atuou por diversas vezes em Portugal, a última das quais em 2011, num concerto a solo, no Jazz em Agosto, da Fundação Calouste Gulbenkian, morreu em sua casa, em Brooklyn, confirmou à imprensa o seu representante legal, Adam C. Wilner.

Nascido numa família de classe média, em Long Island City, Queens, em 25 de março de 1929, Cecil Percival Taylor iniciou-se na música aos 6 anos, com aulas de piano e, ao contrário de outros músicos de jazz da sua geração, teve uma formação clássica que passou pelo antigo New York College of Music e pelo Conservatório de New England, em Boston, sempre incentivado pela sua mãe, Almeida Ragland, bailarina e violinista.