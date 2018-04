Actualidade

As duas Coreias têm prevista para hoje uma reunião para acordar o estabelecimento de uma linha telefónica direta entre o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Porta-vozes do gabinete presidencial da Coreia do Sul não confirmaram a hora do início do encontro nem o conteúdo detalhado da reunião que se realiza na fronteira militarizada entre os dois países, onde vai decorrer a cimeira histórica entre os dois chefes de Estado no próximo dia 27.

Seul e Pyongyang também decidiram não revelar nenhum conteúdo de outra reunião de trabalho realizada na quinta-feira sobre o protocolo e medidas de segurança durante aquela cimeira na qual Kim Jong-un se disponibilizou a discutir a possibilidade de terminar com o programa nuclear norte-coreano.