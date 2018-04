Actualidade

O fotógrafo da National Geographic Joel Sartore vai estar hoje no Porto a fotografar animais de espécies ameaçadas ou em vias de extinção, como a salamandra lusitânica, segundo uma informação da Câmara do Porto.

Joel Sartore é o responsável pelo projeto Photo Ark, tendo inaugurado em outubro a exposição "A Nova Arca de Noé", onde estão representadas 40 espécies ameaçadas de extinção.

Será uma sessão fotográfica aberta ao público no Museu Botânico do Porto, num projeto que é feito em parceria com os investigadores do CIBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto, segundo o site da empresa municipal Porto Lazer.