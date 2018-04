Actualidade

Um acidente entre um camião de mercadorias e um autocarro que transportava uma equipa juvenil de hóquei no gelo provocou hoje a morte de 14 pessoas no Canadá, estando outros passageiros em estado grave, informaram as autoridades locais.

O autocarro, que transportava a equipa juvenil Humboldt Broncos com destino à cidade de Nipawin, para um jogo do 'play-off' da liga de hóquei no gelo, colidiu com camião de mercadorias.

De acordo com a BBC, deste acidente, que ocorreu na província de Saskatchewan, resultaram 14 mortos.