Actualidade

O Rei emérito Juan Carlos, de Espanha, vai ser hoje operado ao joelho numa clínica na capital espanhola, Madrid, intervenção na qual será substituída uma prótese artificial colocada há cerca de sete anos.

Citando fontes da Casa Real espanhola, a agência noticiosa Efe indica que a intervenção cirúrgica decorre no hospital universitário Sanitas La Moraleja, uma clínica privada situada na zona norte de Madrid.

O objetivo da intervenção é possibilitar que o Rei emérito tenha "maior mobilidade e estabilidade" através da aplicação de uma "prótese de última geração", que substituirá a que foi colocada em junho de 2011, adianta.(NOVA VERSÃO COM CORREÇÃO NO TÍTULO E NOS PRIMEIROS E TERCEIRO PARÁGRAFOS DO TEXTO, SUBSTITUINDO "REI" POR "REI EMÉRITO" de Espanha)