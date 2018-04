Actualidade

Três jornalistas estão detidos num lugar desconhecido no Egito, denunciou hoje a organização não-governamental Comité para Proteção dos Jornalistas, exigindo às autoridades egípcias que informem onde estão estes profissionais e a sua imediata libertação.

"Instamos as autoridades a que tornem público o lugar onde se encontram estes jornalistas e as suas acusações e que deixem de prender, arbitrariamente, profissionais de meios de comunicação", exige o coordenador do Comité para Proteção dos Jornalistas (organização não-governamental situada nos Estados Unidos) para o norte de África e o Médio Oriente.

Em comunicado, Sherif Mansur acrescenta que "a censura contra os jornalistas mostra a fragilidade das autoridades egípcias em vez de realçar a sua força".