Timor-Leste/Eleições

O Presidente timorense apelou hoje aos líderes políticos do país para que na campanha para as eleições de 12 de maio debatam programas, evitando ataques pessoais, com propostas de consolidação do desenvolvimento e da paz em Timor-Leste.

"Os cidadãos querem ouvir falar do programa político para desenvolver Timor-Leste. Vamos fazer uma campanha eleitoral livre, honesta e útil para melhorar o país", afirmou Francisco Guterres Lu-Olo num discurso perante os principais líderes nacionais.

"Apelo aos líderes, aos candidatos todos, aos ativistas e simples cidadãos: não insultem. Apresentem políticas para o desenvolvimento. Para o bem do país, vamos trabalhar para tornar esta eleição um acontecimento importante no caminho do desenvolvimento, no processo de construção desta terra amada e no combate à pobreza em Timor-Leste", frisou.