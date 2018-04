Actualidade

O secretário para a Economia e Finanças de Macau defendeu que a saída do Reino Unido da UE [Brexit] constitui uma oportunidade de reforço da cooperação entre Portugal, China, Macau e Europa.

Em entrevista à Rádio Macau, Lionel Leong Vai Tac afirmou que "a China-Macau-Portugal-UE será uma nova rota a ser explorada para que mais empresas chinesas, juntamente com as de Macau, desenvolvam negócios no exterior", na sequência do Brexit.

O responsável indicou que tem mantido contactos regulares com o Governo de Lisboa, já que a cooperação com Portugal é fundamental: "É hoje um local onde muitas empresas chinesas querem investir, desejando também muitas delas fazê-lo conjuntamente com empresas de Macau".