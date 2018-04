Síria

Oito civis morreram hoje no seguimento de 'raides' aéreos à cidade de Douma, o último reduto da oposição que resiste em Ghouta Oriental no qual o regime sírio montou uma ofensiva para fazer cair os rebeldes, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Por seu turno, os bombardeamentos dos rebeldes em Damasco mataram seis civis, de acordo com a televisão estatal síria, enquanto o regime e os seus aliados russos acusam os insurgentes de lançar bombas e foguetes mortais na capital.

Segundo avançou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, ao início da manhã de hoje, já morreram mais de 40 pessoas, entre elas oito crianças, desde sexta-feira.