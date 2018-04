Skripal

A Rússia considerou hoje "lamentável" a decisão das autoridades britânicas de negar o visto à sobrinha do ex-espião Serguei Skripal, Victoria, que manifestou o desejo de reunir-se com os seus familiares no Reino Unido.

"A declaração de que o pedido de visto foi formalizado violando os regulamentos de imigração não resiste a nenhuma crítica. É uma decisão lamentável que causa intranquilidade", disse a embaixada russa em Londres em comunicado.

A nota oficial refere que seria lógico que o consulado britânico em Moscovo tivesse aconselhado Victoria Skripal a "cumprir as regras" e "não negar o visto".