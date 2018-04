Actualidade

As três moções de censura do BE, CDU e PS ao executivo da União de Freguesias do Centro Histórico, no Porto, foram rejeitadas com os votos contra dos eleitos do movimento independente de Rui Moreira e do PSD.

O atraso no pagamento de salários de fevereiro aos funcionários daquele órgão autárquico, bem como o facto de o presidente da junta, António Fonseca, ter anunciado estar a "avaliar" o despedimento de trabalhadores das creches e ATL e o encerramento de equipamentos devido a dificuldades financeiras estiveram na origem dos três documentos, que foram votados na sexta-feira à noite, em assembleia extraordinária da União de Freguesias.

Fonte do BE adiantou hoje à Lusa que as moções foram rejeitadas com os votos contra dos sete eleitos do movimento independente de Rui Moreira e dos três eleitos pelo PSD.