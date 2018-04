Catalunha

O presidente do parlamento catalão, Roger Torrent, propôs hoje, pela segunda vez, o número dois da plataforma independentista Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, como candidato a presidente regional, apesar de este permanecer preso por "rebelião e sedição".

Torrent anunciou a sua quarta proposta de candidato a presidente regional através do Twitter, depois de concluir uma ronda de contactos com os grupos parlamentares catalães.

O presidente do parlamento regional não fixou ainda uma data para o plenário de investidura (no qual o candidato deveria debater, presencialmente, o seu programa de governo, submetendo-se depois a votação). No entanto, Torrent não descarta que este se possa realizar na próxima semana.