O treinador do Paços de Ferreira, João Henriques, antecipou hoje "um jogo de grau de dificuldade elevadíssimo" frente ao Sporting, na 29.ª jornada da I Liga de futebol, apesar do 'ruído' na equipa leonina.

"O Paços de Ferreira vai defrontar o Sporting Clube de Portugal, num jogo às oito e um quarto de domingo, e isto são factos. Independentemente de todas as polémicas, vamos defrontar uma equipa fortíssima, que está no terceiro lugar. Preparamos o jogo a contar com os melhores jogadores e nada disso nos diz respeito", disse João Henriques em conferência de imprensa.

A suspensão dos jogadores do plantel principal do Sporting por parte do presidente Bruno de Carvalho, na sequência da derrota com o Atlético de Madrid (2-0), para a Liga Europa, e a eventual utilização da equipa B frente ao Paços de Ferreira foi o tema dominante na conferência, mas João Henriques preferiu manter a ideia de que está "a contar com um Sporting fortíssimo".