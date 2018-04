Actualidade

Portugal ficou hoje em desvantagem por 2-1 no embate com a Suécia, da segunda eliminatória do Grupo I da zona Europa/África da Taça Davis em ténis, face ao desaire no embate da variante de pares, em Estocolmo.

Gastão Elias e João Sousa perderam com Markus Eriksson e Robert Lindstedt em dois 'sets', pelos parciais de 7-6 (8-6) e 6-2, em uma hora e 32 minutos.

Desta forma, Portugal precisa de vencer os dois últimos encontros de singulares para bater os suecos, com João Sousa, 70.º jogador mundial, a enfrentar Elias Ymer, 133.º, e, depois, Gastão Elias, 106.º, a medir forças com Mikael Ymer, 355.º.