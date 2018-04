Brasil

O ex-Presidente do Brasil Lula da Silva saiu hoje da sede do sindicato metalúrgico onde permanecia desde quinta-feira, depois de ser decretada a sua prisão, para participar numa missa em memória da sua esposa.

Luiz Inácio "Lula" da Silva saudou a multidão de apoiantes que está no exterior do edifício do sindicato, em São Bernado do Campo, perto de São Paulo, mas não fez qualquer declaração, desconhecendo-se ainda se pretende entregar-se as autoridades após a missa, como noticiam meios de comunicação social brasileiros.

Os apoiantes do ex-Presidente do Brasil Lula da Silva iniciaram hoje o terceiro dia de vigília em frente do edifício onde se refugiou o político brasileiro condenado por corrupção.