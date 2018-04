Actualidade

O antigo diplomata da Santa Sé nos Estados Unidos Carlo Capella foi detido no âmbito de uma investigação por pornografia infantil, anunciou hoje o Vaticano.

O diplomata católico, que se encontra detido em instalações policiais no Vaticano, tinha sido chamado no ano passado de regresso à cidade Estado depois de ter sido relacionado com uma investigação conjunta dos Estados Unidos, do Canadá e do Vaticano sobre pornografia infantil.

A polícia de Ontário, no Canadá, considera que monsenhor Carlo Capella terá alegadamente consultado pornografia infantil da Internet enquanto visitava um local de culto, entre 24 e 27 de dezembro de 2016, segundo a agência de notícias norte-americana AP.