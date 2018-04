Actualidade

A operação ao joelho direito a que se submeteu hoje de manhã o rei emérito Juan Carlos, de Espanha, para substituir a prótese artificial colocada há cerca de sete anos decorreu com "sucesso", informou o Hospital Universitário La Moraleja.

"A operação, que durou 90 minutos, decorreu com total normalidade e o resultado foi plenamente alcançado", refere o relatório clínico disponibilizado pelo hospital privado espanhol.

A operação foi feita por uma equipa médica liderada pelo chefe do serviço de Traumatologia do Hospital, Primitivo Gómez Cardero, e visou "restaurar o alinhamento anatómico, melhorar a estabilidade do joelho e a função articular".