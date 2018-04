Actualidade

O condutor do veículo que atropelou mortalmente "várias pessoas" em Münster suicidou-se, afirmou um porta-voz da polícia, precisando que fez também cerca de 30 feridos.

A polícia publicou um 'tweet' em que pede aos residentes para evitarem a área próxima de um bar, o Kiepenkerl, um bar muito conhecido, onde decorre uma operação policial em larga escala.