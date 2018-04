Sporting

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, afirmou hoje que os futebolistas do emblema de Alvalade não receberam qualquer nota de suspensão por parte do clube e negou que os jogadores tenham recusado treinar na sexta-feira.

"Tivemos uma reunião com presidente, treinador e jogadores. Tudo o que se passou fica no seio da equipa. O presidente deu-me liberdade para convocar os jogadores que eu queira. Vou fazer a convocatória de uma forma normal", afirmou Jorge Jesus, na conferência de imprensa de antevisão do duelo de domingo com o Paços de Ferreira, da 29.ª jornada da I Liga, no Estádio José Alvalade.

"Os jogadores não receberam qualquer nota de suspensão", reforçou o técnico.